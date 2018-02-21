Ковачич отдал 97 процентов точных передач в матче с "Леганесом", его лучший результат в "Реале"

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Ковачич отдал 97 процентов точных передач в матче с "Леганесом", его лучший результат в "Реале"

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде победил "Леганес" со счетом 3:1.

Хорватский полузащитник королевского клуба Матео Ковачич отдал 97 процентов точных передач (88 из 91), что является его лучшим результатом в Ла Лиге.

В этом сезоне 23-летний Ковачич провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевых паса.

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