Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич отказал "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca.

По сведениям издания, 24-летний хорват считает, что стиль "красных дьяволов" не подходит ему.

Напомним, что "МЮ" был готов купить хавбека за 60 миллионов евро.

Также на Ковачича претендуют "Манчестер Сити" и "Челси". | http://soccernews.ru