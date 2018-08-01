Ковачич отказал "Манчестер Юнайтед"

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Ковачич отказал "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич отказал "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca.

По сведениям издания, 24-летний хорват считает, что стиль "красных дьяволов" не подходит ему.

Напомним, что "МЮ" был готов купить хавбека за 60 миллионов евро.

Также на Ковачича претендуют "Манчестер Сити" и "Челси". | http://soccernews.ru

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