Ковачич: "Подбор игроков у сборной Хорватии лучше, чем у Аргентины"

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич высказался о предстоящем матче своей команды на Чемпионате Мира против Аргентины.

"Аргентина сильно зависит от Месси, хотя у них имеются отличные игроки и на других позициях. Он ведет их игру большую часть времени. Он - феноменален, он может решить судьбу матча в любой момент. Но нам не нужно слишком уж бояться Аргентину, за исключением Месси, подбор игроков у нас лучше, нежели у них. Именно поэтому мы должны смотреть на себя, а не на других", - цитирует 24-летнего хавбека goal.com.

Напомним, Калинич отчислен из состава сборной Хорватии. | soccernews.ru