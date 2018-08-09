Ковачич поделился эмоциями от перехода в "Челси"

Новичок "Челси" Матео Ковачич поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб.

"Я очень рад и воодушевлён тем, что оказался в "Челси". Это невероятные ощущения. Постараюсь проявить здесь свои лучшие качества. Это новый чемпионат для меня, поначалу всегда тяжело, но уверен, что новые партнёры и одноклубники помогут мне. С нетерпением жду старта нового сезона" - цитирует хорвата официальный сайт "синих".

Напомним, что 24-летний Ковачич присоединился к "Челси" на правах аренды.

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