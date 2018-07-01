Ковачич поделился ожиданиями от матча против сборной Дании

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против национальной команды Дании.

"Нам необходимо быть осторожными. Впрочем, мы уже остановили Месси в матче с Аргентиной, так что сможем в этот раз остановить Эриксена. Мы знаем о его сильных качествах, например, о его превосходном ударе" - приводит слова Ковачича официальный сайт ФИФА.

Напомним, что матч Хорватия - Дания состоится сегодня в 21:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru