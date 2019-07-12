Ковачич поделился ожиданиями от работы с Лэмпардом
Хавбек "Челси" Матео Ковачич рассказал о своих ожиданиях от сотрудничества с новым главным тренером лондонской команды Фрэнком Лэмпардом.
"С нетерпением жду возможность поработать с Лэмпардом. Он был потрясающим футболистом и уже продемонстрировал, что является отличным тренером. Я хотел бы научиться у него, как можно больше забивать. Возможно, я не совсем такой же тип полузащитника, каким был он, но у него есть сильные черты, особенно в отношении умения забивать. Он много работал, так что я надеюсь стать лучше в этом аспекте, постараюсь больше работать, сражаться на поле и забивать голы", - цитирует хорвата официальный сайт "синих".
Напомним, что 1 июля "Челси" выкупил 25-летнего Ковачича у "Реала" за 50 миллионов евро с учётом бонусов.
Что касается Лэмпарда, то он возглавил "пенсионеров" 4 июля, заключив с клубом трёхлетний контракт.
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