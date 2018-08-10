Ковачич попрощался с болельщиками "Реала"

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Ковачич попрощался с болельщиками "Реала"

Полузащитник Матео Ковачич, сменивший накануне "Реал" на "Челси", попрощался с болельщиками королевского клуба.

"После трёх лет, наполненных трофеями, я решил двигаться дальше. Несмотря на то, что наши пути сейчас расходятся, я хочу сказать большое спасибо семье "Реал Мадрид" и всем её болельщикам за удивительную часть моей жизни, которую я никогда не забуду" - написал хорват в своём инстаграме.

Напомним, что "Челси" арендовал 24-летнего Ковачича на один сезон.

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