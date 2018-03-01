Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний хавбек намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона. Хорват остался разочарован тем, что за три года он так и сумел стать основным игроком "сливочных". Приоритетным местом для продолжения своей карьеры футболист выбрал итальянскую "Рому".

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Реал".

Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru