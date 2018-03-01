Ковачич принял решение по своему будущему

Теги матео ковачичреал мадридрома

Ковачич принял решение по своему будущемуПолузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний хавбек намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона. Хорват остался разочарован тем, что за три года он так и сумел стать основным игроком "сливочных". Приоритетным местом для продолжения своей карьеры футболист выбрал итальянскую "Рому".

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Реал".

Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов