Ковачич продемонстрировал удивительную культуру паса в матче со сборной Исландии

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич продемонстрировал удивительную культуру паса в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии.

Как сообщает Squawka, хавбек мадридского "Реала" сделал 79 передач и все они оказались точными.

Напомним, что 24-летний Ковачич провёл на поле 82 минуты.

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