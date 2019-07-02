Ковачич прокомментировал переход в "Челси"

Хавбек "Челси" Матео Ковачич рассказал, что думает о переходе в лондонский клуб.

Напомним, вчера, 1 июля, английский клуб выкупил права на футболиста у "Реала". Ковачич весь прошлый сезон играл в "Челси".

"Мне понравилось играть в "Челси". Я хорошо себя чувствую в этом клубе, мне нравится чемпионат Англии. Рад перейти в "Челси" на постоянной основе", - сказал Ковачич.

В минувшем сезоне "Челси" занял 3 место в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы. В 35 матчах Ковачич отметился 2 голами.

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