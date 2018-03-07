Ковачич прокомментировал свое возможное возвращение в "Интер"

Теги реал мадридматео ковачичинтер милан

Ковачич прокомментировал свое возможное возвращение в "Интер"Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич прокомментировал свое возможное возвращение в миланский "Интер".

"Сложно говорить о возвращении в Милан... Однако я очень хорошо себя чувствовал там. Никто не знает, что может случиться в будущем", - приводит слова 23-летнего хавбека королевского клуба fichajes.com.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Реал".

Напомним, Маркиньос заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru

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