Ковачич пропустит не меньше двух месяцев



Хорватский полузащитник "Реала" Матео Ковачич выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение сухожилия правой ноги. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Эту травму он получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛа (3:0).

Таким образом хорват вернется в строй не раньше середины ноября.

Не пропустите: "Реал" объявил о договоренности с Иско по новому контракту. | http://soccernews.ru