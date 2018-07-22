Ковачич провел встречу с Лопетеги

В пятницу полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич провел встречу с новоиспеченным главным тренером своей команды Хуленом Лопетеги.

По сведениям Marca, 24-летний хавбек попросил наставник "сливочных" включить его в список игроков, которые будут выставлены клубом на трансфер. Несмотря на попытки Лопетеги убедить хорвата изменить свое решение, тот отказался продолжать выступления на "Сантьяго Бернабеу", где он не получал в достаточном количестве игрового времени.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru