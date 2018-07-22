Ковачич провел встречу с Лопетеги

Теги реал мадридхулен лопетегиматео ковачич

Ковачич провел встречу с ЛопетегиВ пятницу полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич провел встречу с новоиспеченным главным тренером своей команды Хуленом Лопетеги.

По сведениям Marca, 24-летний хавбек попросил наставник "сливочных" включить его в список игроков, которые будут выставлены клубом на трансфер. Несмотря на попытки Лопетеги убедить хорвата изменить свое решение, тот отказался продолжать выступления на "Сантьяго Бернабеу", где он не получал в достаточном количестве игрового времени.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов