Ковачич рассказал, как Хорватия будет останавливать Месси



Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич заявил, что команда знает, как справиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси в Чемпионата Мира-2018.

"До битвы остался один день. Нам нужна командная работа, чтобы остановить Месси. Но Хорватия способна противостоять любому сопернику", - приводит слова Ковачича официальный твиттер сборной Хорватии.

Матч Аргентина - Хорватия состоится 21 июня в Нижнем Новгороде.

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