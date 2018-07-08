Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"

Хорватский полузащитник "Реала" Матео Ковачич прокомментировал свое будущее.

"Останусь ли я в "Реале"? Посмотрим", - приводит слова Ковачича Football Espana.

Ранее Ковачич говорил, что хочет сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

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