Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"

Теги реал мадридматео ковачич

Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"

Хорватский полузащитник "Реала" Матео Ковачич прокомментировал свое будущее.

"Останусь ли я в "Реале"? Посмотрим", - приводит слова Ковачича Football Espana.

Ранее Ковачич говорил, что хочет сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

Не пропустите: Не Неймар: "Реал" определил приоритетную трансферную цель. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов