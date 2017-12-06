Ковачич: "Роналду должен получить "Золотой мяч"
Хорватский полузащитник "Реала" Матео Ковачич считает, что его партнер по команде нападающий Криштиану Роналду заслужил "Золотой мяч".
"Роналду должен получить "Золотой мяч", так как он потрясающий футболист. Криштиану забил много мячей и является лидером команды, которая выиграла все трофеи. Мы все рады за него. Впрочем главное для нас это командные титулы. Однако, "Золотой мяч" очень важен для Роналду. Выиграть эту награду в пятый раз просто невероятно", - приводит слова Ковачича Goal.com.
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 7 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Алавес
|14
|9
|20
|Малага
|14
|8