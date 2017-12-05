Ковачич считает Бензема лучшим форвардом в мире

Хавбек "Реала" Матео Ковачич поделился мнением о возможном трансфере форварда "Интера" Мауро Икарди.

"Я играл вместе с Икарди, он очень хороший футболист, который забивает много голов. Мауро точно смог бы помочь "Реалу", но у нас уже есть лучший центральный нападающий мира, это Бензема. А вообще, не моё дело обсуждать трансферные слухи" - приводит слова Ковачича Marca.

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