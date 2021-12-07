Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе "Челси"

Фото: инстаграм Ковачича/Автор неизвестен

Хорватский хавбек "Челси" Матео Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе "синих", сообщает издание The Times.

Отметим, что полузащитник в конце октября получил травму задней поверхности бедра.

По информации источника, Ковачич с высокой долей вероятности не сыграет в ближайшем матче Лиги чемпионов с "Зенитом" 8 декабря, однако должен попасть в заявку на игру с "Лидсом" 11 декабря в АПЛ.

Игра между "Зенитом" и "Челси" пройдет 8 декабря. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск).

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