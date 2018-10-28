Ковачич: "Возвращение в "Реал"? Еще слишком рано, чтобы обсуждать этот вопрос"

Полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Возвращение в "Реал"? Еще слишком рано для таких вопросов, я здесь очень счастлив. Мне нравится регулярно играть, но я немного устал. Я не привык играть по три-четыре игры подряд, к тому же здесь очень жесткий футбол. В Англии нельзя расслабляться ни с одной командой, так что это немного сложно, но мне это очень нравится. У нас - отличная команда, отличные болельщики, и прекрасный город. Мне здесь очень нравится", - цитирует 24-летнего хавбека Evening Standard.

В текущем сезоне Ковачич сделал 1 результативную передачу в 11 играх за "Челси".

Напомним, Фабрегас не исключил своего возвращения в один из бывших клубов. | soccernews.ru