Ковачич выразил желание покинуть "Реал"
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич выразил желание покинуть свой клуб, информирует Daily Star.
По сведениям издания, воспользоваться сложившейся ситуацией намерен лондонский "Тоттенхэм", который уже давно следит за 23-летним хавбеком "сливочных". Трансфер хорвата может обойтись "шпорам" примерно в 25 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Ковачич забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Реал".
Напомним, Васкес намерен встретиться с руководством "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24