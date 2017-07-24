Ковачич выразил желание покинуть "Реал"

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Ковачич выразил желание покинуть "Реал"Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич выразил желание покинуть свой клуб, информирует Daily Star.

По сведениям издания, воспользоваться сложившейся ситуацией намерен лондонский "Тоттенхэм", который уже давно следит за 23-летним хавбеком "сливочных". Трансфер хорвата может обойтись "шпорам" примерно в 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ковачич забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Васкес намерен встретиться с руководством "Реала". | soccernews.ru

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