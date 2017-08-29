Ковачич выразил желание покинуть "Реал"

Теги реал мадридливерпульматео ковачич

Ковачич выразил желание покинуть "Реал"Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич выразил желание покинуть свой клуб, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 23-летний хавбек остался недоволен игровым временем, которое выделялось ему тренерским штабом "сливочных" на старте сезона. Поэтому он планирует сменить клубную прописку до закрытия текущего трансферного окна. Главным претендентом на хорвата называется английский "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" завершил трансферную кампанию. | soccernews.ru

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