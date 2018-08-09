Ковачич: "Я мало тренировался с "Реалом", так как хотел побыстрее перейти в "Челси"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич прокомментировал свой переход на правах аренды в лондонский "Челси".

" Действительно, я мало тренировался с " Реалом " , так как хотел как можно скорее перейти в "Челси" . Теперь, когда я нахожусь здесь, я хочу как можно скорее начать отдавать всего себя в играх за клуб. Это мечта - играть в Премьер-Лиге и делать это в такой команде, как "Челси ", - цитирует 24-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Ковачич поделился эмоциями от перехода в "Челси". | soccernews.ru