Ковачич: "Я мало тренировался с "Реалом", так как хотел побыстрее перейти в "Челси"

Теги реал мадридчелсиматео ковачич

Ковачич: "Я мало тренировался с "Реалом", так как хотел побыстрее перейти в "Челси"Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич прокомментировал свой переход на правах аренды в лондонский "Челси".

"Действительно, я мало тренировался с "Реалом", так как хотел как можно скорее перейти в "Челси" . Теперь, когда я нахожусь здесь, я хочу как можно скорее начать отдавать всего себя в играх за клуб. Это мечта - играть в Премьер-Лиге и делать это в такой команде, как "Челси", - цитирует 24-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Ковачич поделился эмоциями от перехода в "Челси". | soccernews.ru

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