Ковачич забил за клуб впервые за 122 матча

В матче "Челси" - "Валенсия" (1:2; второй тайм) в составе лондонцев гол забил полузащитник Матео Ковачич. Своим мячом он сравнял счет в этой встрече.

Это первый гол хавбека за 122 матча, а также первый мяч за "синих".

"Челси" с 10 баллами является лидером группы H.

25-летний Ковачич играет в лондонском клубе с лета 2018 года.

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