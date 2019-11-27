Ковачич забил за клуб впервые за 122 матча
В матче "Челси" - "Валенсия" (1:2; второй тайм) в составе лондонцев гол забил полузащитник Матео Ковачич. Своим мячом он сравнял счет в этой встрече.
Это первый гол хавбека за 122 матча, а также первый мяч за "синих".
"Челси" с 10 баллами является лидером группы H.
25-летний Ковачич играет в лондонском клубе с лета 2018 года.
А еще: Черышев пропустит матч с "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
-
Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения
-
Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек
-
Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона
-
На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок
-
"Реал" сообщил подробности травмы Азара
Лента новостей
-
"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов
-
Ковачич забил за клуб впервые за 122 матча
-
Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения
-
Дзюба забил 8-й гол в ЛЧ за карьеру
-
Мхитарян попал в заявку "Ромы" впервые с сентября
-
Кузяев пропустит матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек
-
Президент "Оренбурга" прокомментировал информацию о том, что Федотов может возглавить "Рубин"
-
Марсело сказал Неймару, что тот играет лучше Мбаппе в ПСЖ
-
Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона
-
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с "Лионом"
-
На статую Ибрагимовича в Мальме надели стульчак и мусорный мешок
-
Экс-игрок "Зенита": "Дзюба - лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают"
-
Унаи Эмери поделился мыслями перед игрой ЛЕ с "Айнтрахтом"
-
Динияр Билялетдинов объяснил причины поражения "Локомотива"
-
Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Лионом"
-
Глава "Манчестер Сити" поделился мнением о Гвардиоле
-
1
Капитан "Витесса" Линссен: "Ради Слуцкого готов войти в огонь"
-
Пьянич рассказал о состоянии Роналду
-
В ПСЖ ответили на слухи о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
-
"Барселона" проиграла дортмундской "Боруссии" в юношеской Лиге УЕФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8