Ковачичем интересуются четыре топ-клуба

Теги реал мадридматео ковачичтоттенхэмювентусмиланинтер милан

Ковачичем интересуются четыре топ-клубаПолузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем интересуются сразу четыре европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что за 23-летним хавбеком следят лондонский "Тоттенхэм", туринский "Ювентус", а также "Интер" и "Милан". Сам хорват ввиду серьезной конкуренции за место в основном составе королевского клуба раздумывает над целесообразностью своего нахождения в стане "сливочных". Вполне возможно, что уже текущим летом он будет готов сменить команду.

Напомним, Бэйл назвал главных конкурентов "Реала" в новом розыгрыше ЛЧ. | soccernews.ru

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