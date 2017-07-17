Ковачичем интересуются четыре топ-клуба

Полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем интересуются сразу четыре европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что за 23-летним хавбеком следят лондонский "Тоттенхэм", туринский "Ювентус", а также "Интер" и "Милан". Сам хорват ввиду серьезной конкуренции за место в основном составе королевского клуба раздумывает над целесообразностью своего нахождения в стане "сливочных". Вполне возможно, что уже текущим летом он будет готов сменить команду.

Напомним, Бэйл назвал главных конкурентов "Реала" в новом розыгрыше ЛЧ. | soccernews.ru