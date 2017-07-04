Ковачичем интересуются два европейских гранда

Полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем интересуются сразу два европейских гранда, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть в своих рядах 23-летнего хавбека желают "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ. Если первые интересуются футболистом уже достаточно длительное время, то парижане рассматривают хорвата в качестве возможной замены Марко Верратти, который может перебраться в каталонскую "Барселону".

Напомним, "Реал" намерен перехватить у "Барселоны" Себальоса. | soccernews.ru