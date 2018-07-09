Ковачичем интересуются два гранда АПЛ

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмматео ковачичреал мадрид

Ковачичем интересуются два гранда АПЛПолузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем интересуются два гранда из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, свои притязания на 24-летнего хавбека королевского клуба обозначили "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм".

Сам хорват ранее уже заявил, что намерен этим летом покинуть "Сантьяго Бернабеу". В прошлом сезоне он сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определил трех претендентов на замену Роналду. | soccernews.ru

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