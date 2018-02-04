Ковачичем интересуются пять европейских топ-клубов

Полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем интересуются сразу пять европейских топ-клубов, информирует AS.

Так, по сведениям издания, побороться за 23-летнего хавбека королевского клуба готовы лондонский "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус", миланский "Интер" и "Рома".

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за "Реал".

Напомним, Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал". | soccernews.ru