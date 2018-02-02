Коваль рассказал о переходе в "Депортиво"

Вратарь "Депортиво" Максим Коваль рассказал о своем переходе в испанский клуб.

Напомним, что футболист принадлежит киевскому "Динамо", а в Испании играет на правах аренды.

"Мы были на сборах в Марбелье. Мы закончили тренировку и я уже спал, когда получил звонок от агента, спрашивающего, хочу ли я играть в "Депортиво". Я попросил его дать мне час, чтобы позвонить моей жене и отцу. Было непросто – "Депортиво" и "Динамо" несколько раз меняли свое мнение – но, в конце концов, я стал игроком "Депора", и очень благодарен.

Ла лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Все, как во сне. В Украине чемпионат не такой, хотя надеюсь, что, когда война закончится, люди начнут возвращаться на стадионы", - сказал он.

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