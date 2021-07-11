Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб

Теги аталантаэмполивиктор коваленкотрансферы

Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб

Фото: инстаграм Виктора Коваленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко близок к переходу в "Эмполи", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. "Аталанта" решила избавиться от украинца, так как он не сумел пробиться в основной состав. Вместе с Коваленко в "Эмполи" перейдет 20-летний форвард Роберто Пикколи.

25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе 2021 года. За полгода украинец провел за итальянский клуб всего один матч, проведя на поле три минуты. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Украинец Коваленко рассказал о своей зарплате в "Аталанте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов