Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб
Фото: инстаграм Виктора Коваленко/Автор неизвестен
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко близок к переходу в "Эмполи", сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. "Аталанта" решила избавиться от украинца, так как он не сумел пробиться в основной состав. Вместе с Коваленко в "Эмполи" перейдет 20-летний форвард Роберто Пикколи.
25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе 2021 года. За полгода украинец провел за итальянский клуб всего один матч, проведя на поле три минуты. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Украинец Коваленко рассказал о своей зарплате в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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