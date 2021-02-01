Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука

Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

По информации Calcio e Finanza, зарплата полузащитника около двух миллионов евро в год.

Таким образом, хавбек будет получать больше, чем некоторые звезды "бергамасков". Например, Иличич, Муриэль и Сапата получают по 1,8 миллиона евро в год. А российский полузащитник Алексей Миранчук 1,7 миллиона евро