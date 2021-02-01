Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука

Теги виктор коваленкоаталантаалексей миранчук

Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше МиранчукаУкраинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. 

По информации Calcio e Finanza, зарплата полузащитника около двух миллионов евро в год.

Таким образом, хавбек будет получать больше, чем некоторые звезды "бергамасков". Например, Иличич, Муриэль и Сапата получают по 1,8 миллиона евро в год. А  российский полузащитник Алексей Миранчук 1,7 миллиона евро

Напомним, что сегодня футболист сборной Украины официально стал игроком "Аталанты. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Коваленко подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

Читать по теме: "Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины | http://soccernews.ru
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