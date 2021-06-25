Фото: инстаграм Коваленко/Автор неизвестен

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на Tutto Atalanta, украинский футболист Виктор Коваленко может покинуть "Аталанту" этим летом.

По информации источника, Коваленко не будет играть в составе бергамасков в следующем сезоне.

Также сообщается, что украинец не до конца убедил главного тренера Джан Пьеро Гасперини, по этой причине "Аталанта" рассмотрит варианты с продажей или с арендой игрока.

Отмечается, что информацию о футболисте уже запросила "Болонья".

Напомним, что в прошедшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за "Аталанту".

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