Коваленко может покинуть "Аталанту"
Фото: инстаграм Коваленко/Автор неизвестен
Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на Tutto Atalanta, украинский футболист Виктор Коваленко может покинуть "Аталанту" этим летом.
По информации источника, Коваленко не будет играть в составе бергамасков в следующем сезоне.
Также сообщается, что украинец не до конца убедил главного тренера Джан Пьеро Гасперини, по этой причине "Аталанта" рассмотрит варианты с продажей или с арендой игрока.
Отмечается, что информацию о футболисте уже запросила "Болонья".
Напомним, что в прошедшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за "Аталанту".
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