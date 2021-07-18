Коваленко может покинуть "Аталанту"

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Коваленко может покинуть "Аталанту"Фото: инстаграм Коваленко/Автор неизвестен

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, украинский полузащитник Виктор Коваленко может покинуть "Аталанту" и перейти в другой клуб Серии А.

По информации источника, Коваленко может перейти в "Специю".

Отмечается, что украинец нравится руководству итальянского клуба.

По сообщению журналиста, на следующей неделе футболист должен встретиться с представителями "Аталанты" с целью обсудить свое будущее в стане бергамасков.

В прошедшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб.

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