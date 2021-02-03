Коваленко не попал в заявку "Аталанты" в Лиге Чемпионов
Тренерский штаб "Аталанты" не включил украинского полузащитника Виктора Коваленко в заявку на матчи плей-офф Лиги Чемпионов.
Итальянский клуб дозаявил защитников Йоаким Мэле и Бошко Шутало. При этом из заявки были исключены Алехандро Гомес и Хоан Мохика, которые покинули клуб.
В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аталанта" сыграет с мадридским "Реалом". Первый матч состоится в Италии 24 февраля, ответный - в Испании 16 марта.
Заявка "Аталанты" выглядит так:
Вратари: Голлини, Спортьелло, Росси;
Защитники: Кальдара, Гозенс, Хатебур, Мэле, Паломино, Ромеро, Шутало, Толои;
Полузащитники: де Рон, Фройлер, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Пессина;
Нападающие: Иличич, Ламмерс, Муриэль, Сапата.
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