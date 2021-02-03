Коваленко не попал в заявку "Аталанты" в Лиге Чемпионов

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Коваленко не попал в заявку "Аталанты" в Лиге Чемпионов

Тренерский штаб "Аталанты" не включил украинского полузащитника Виктора Коваленко в заявку на матчи плей-офф Лиги Чемпионов.

Итальянский клуб дозаявил защитников Йоаким Мэле и Бошко Шутало. При этом из заявки были исключены Алехандро Гомес и Хоан Мохика, которые покинули клуб.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аталанта" сыграет с мадридским "Реалом". Первый матч состоится в Италии 24 февраля, ответный - в Испании 16 марта.

Заявка "Аталанты" выглядит так:

Вратари: Голлини, Спортьелло, Росси;

Защитники: Кальдара, Гозенс, Хатебур, Мэле, Паломино, Ромеро, Шутало, Толои;

Полузащитники: де Рон, Фройлер, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Пессина;

Нападающие: Иличич, Ламмерс, Муриэль, Сапата.

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