Коваленко - о Глушакове: "Человек был свободный, почему не подобрать?"

Фото инстаграм Ксении Коваленко

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко дала понять, что начала встречаться с полузащитником "Химок" Денисом Глушаковым, когда он уже был разведён.

"Уводила ли я Дениса из семьи? Мои хорошие, если вы не знаете никакой нашей истории, зачем вы задаёте такие вопросы? Никто никого не уводил из семьи. Человек был свободный, почему не взять, не подобрать", - сказала девушка в сторис своего инстаграма.

В текущем сезоне 34-летний Глушаков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах в составе "Химок".

Футболист с 2009 по 2019 год состоял в браке с Дарьей, которая родила ему две дочери. Его отношения с Коваленко стали достоянием общественности в прошлом году, а уже в марте у пары появился совместный ребёнок.

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