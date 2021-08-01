Коваленко перейдет из "Аталанты" в "Специю"
Фото: инстаграм Коваленко/Автор неизвестен
Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко в ближайшее время перейдет в "Специю", сообщает La Nazione.
По информации источника, в понедельник полузащитник присоединится к новому клубу, где на правах аренды проведет следующий сезон.
Напомним, что украинец перешел в "Аталанту" зимой 2020 года за 500 тысяч евро. За полгода футболист так и не сыграл ни одного матча в основном составе.
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