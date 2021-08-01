Коваленко перейдет из "Аталанты" в "Специю"

Теги аталантаспециявиктор коваленкотрансферы

Коваленко перейдет из "Аталанты" в "Специю"Фото: инстаграм Коваленко/Автор неизвестен

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко в ближайшее время перейдет в "Специю", сообщает La Nazione.

По информации источника, в понедельник полузащитник присоединится к новому клубу, где на правах аренды проведет следующий сезон.

Напомним, что украинец перешел в "Аталанту" зимой 2020 года за 500 тысяч евро. За полгода футболист так и не сыграл ни одного матча в основном составе.

Также не пропустите: Касильяс поделился ожиданиями от нового сезона Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"

"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов