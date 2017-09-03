Коваленко: "Полностью переиграли турок"

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал победу сборной команды над турками в матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года.

"Полностью переиграли турок. Контролировали события на поле, создали большое количество моментов и хорошо отработали в обороне, не позволив сопернику забить. Мы прекрасно подготовились к этому матчу, знали, как противник будет действовать, и весь поединок концентрировались на успехе. Очень хотелось забить в ворота Турции, но в таких матчах неважно, кто это сделает. Главное - победа сборной Украины. Мы стали еще на шаг ближе к цели", - цитирует 21-летнего хавбека официальный сайт донецкого "Шахтера".

Напомним, Ярмоленко назвал группу, в которой оказалась сборная Украины, одной из самых в отборе к ЧМ в Европе. | soccernews.ru