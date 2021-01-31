Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с "Аталантой"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко скоро станет игроком "Аталанты". Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере, украинец уже прилетел в Италию для подписания соглашения.

It’s time to fly. Viktor Kovalenko arrived in Italy to sign as new Atalanta player, Jason Braaf set to join Udinese on loan from Manchester City. #mcfc



[...and also DeAnde Yedlin is flying to Istanbul in order to join Galatasaray from Newcastle] #nufc pic.twitter.com/MorrbfEu6L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021

Вероятно, что футболист не сразу начнет выступать за клуб из Бергамо, а будет набираться опыта игры в Серии А в другом клубе. Скорее всего, этим клубом станет "Дженоа", именно генуэзцы располагают свободным местом в заявке для игрока не из Евросоюза.