Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с "Аталантой"

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Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с "Аталантой"Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко скоро станет игроком "Аталанты". Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере, украинец уже прилетел в Италию для подписания соглашения.

Вероятно, что футболист не сразу начнет выступать за клуб из Бергамо, а будет набираться опыта игры в Серии А в другом клубе. Скорее всего, этим клубом станет "Дженоа", именно генуэзцы располагают свободным местом в заявке для игрока не из Евросоюза.

Напомним, что Коваленко является воспитанником "Шахтера" и провел за главную команду 199 матчей. В его активе 32 забитых мяча и 12 голевых передач.

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