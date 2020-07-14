Ковалёв прокомментировал переход в "Ростов"

Новичок "Ростова" Константин Ковалёв высказался о своём переходе из "Авангарда" в донской клуб.

"Рад, что история с моим переходом завершилась и я всё-таки оказался в "Ростове". Уже успел почувствовать, что это большой клуб и серьёзная организация. Команда не просто так борется за самые высокие места в российском чемпионате. Честно говоря, в какой-то момент потерял надежду, что этот трансфер осуществится. Переговоры были прерваны, готовился к худшему варианту, но после публикаций в прессе Курск изменил свою позицию, и клубам удалось договориться. Теперь моя задача состоит в том, чтобы приносить пользу новой команде, тренироваться на максимуме и зарабатывать свой шанс, возможность сыграть в составе "Ростова", - сказал 20-летний футболист.

"Ростов" купил Ковалёва за 65 тысяч евро и заключил с ним пятилетний контракт.

В ходе переговоров "Авангард" трижды отклонял предложения "жёлто-синих" по трансферу хавбека.

Не пропустите: Президент "Ростова" может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина. | http://soccernews.ru