Ковалевски рассказал о судьбе подарка от Федуна
Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски рассказал, что он сохранил автомобиль "Хаммер", который ему в 2005 году подарил владелец московского клуба Леонид Федун.
"Федун подарил машину после сезона-2005. Было голосование болельщиков, которые в интернете могли выбрать трех футболистов, выделявшихся в сезоне. И так получилось, что благодаря выбору болельщиков владелец клуба преподнес такой приз. Вручение состоялось на торжественном ужине после окончания сезона. И тогда Леонид Арнольдович объявил это трем игрокам: Видичу, Павлюченко и мне. Но "Хаммер" я оставил, можно сказать, на память. Он до сих пор у меня в гараже. Это подарок, а подарки нельзя продавать или перепродавать - он останется у меня до конца. "Хаммер" - старик, ему уже 15 лет", - приводит слова Ковалевски "Чемпионат".
Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 годы. В этот период спартаковцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России. Всего поляк провел за московский клуб 124 матча во всех турнирах и пропустил 150 голов.
Не пропустите: Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"
-
"Реал" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"
-
Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
Лента новостей
-
Игорь Акинфеев установил рекорд Кубка России
-
Червиченко высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина
-
Четыре топ-клуба поборются за Агуэро
-
В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны
-
Ковалевски рассказал о судьбе подарка от Федуна
-
Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"
-
Аспиликуэта рассказал, как "Челси" собирается нейтрализовать Суареса в матче Лиги Чемпионов
-
Федеральная налоговая служба подала в суд на ресторан Семака
-
"Сочи" арендовал защитника "Зенита"
-
1
"Реал" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Бавария"
-
Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"
-
"Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции
-
Три топ-клуба нацелились на де Хеа
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты
-
Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал"
-
Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба