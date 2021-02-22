Ковалевски рассказал о судьбе подарка от Федуна

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски рассказал, что он сохранил автомобиль "Хаммер", который ему в 2005 году подарил владелец московского клуба Леонид Федун.

"Федун подарил машину после сезона-2005. Было голосование болельщиков, которые в интернете могли выбрать трех футболистов, выделявшихся в сезоне. И так получилось, что благодаря выбору болельщиков владелец клуба преподнес такой приз. Вручение состоялось на торжественном ужине после окончания сезона. И тогда Леонид Арнольдович объявил это трем игрокам: Видичу, Павлюченко и мне. Но "Хаммер" я оставил, можно сказать, на память. Он до сих пор у меня в гараже. Это подарок, а подарки нельзя продавать или перепродавать - он останется у меня до конца. "Хаммер" - старик, ему уже 15 лет", - приводит слова Ковалевски "Чемпионат".

Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 годы. В этот период спартаковцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России. Всего поляк провел за московский клуб 124 матча во всех турнирах и пропустил 150 голов.

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