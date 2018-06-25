Ковалевски: "В Польше все говорили, что группа сложная, но ждали выхода в плей-офф"

Бывший вратарь сборной Польши Войцех Ковалевски высказался о результатах команды на ЧМ-2018.

Напомним, что поляки проиграли два матча группового этапа и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф.

"В Польше все говорили, что группа сложная, но ждали выхода в плей-офф. Очень жалко, что не удалось выйти из группы, у Адама Навалки очень хороший подбор футболистов, но показать свою силу не получилось. Польша ехала в Россию в числе группы команд, которые могли преподнести сюрприз, но получился он со знаком минус", - сказал он.

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