Ковры, ковры, ковры: "Локомотив" креативно подготовился к матчу с "Ростовом"

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Ковры, ковры, ковры: "Локомотив" креативно подготовился к матчу с "Ростовом"

"Локомотив" креативно подошел к подготовке к матчу 11-го тура чемпионата России против "Ростова".

Пресс-служба "железнодорожников" в официальном твиттере выложила несколько фотографий с коврами, которые выложены возле гостевой раздевалки, а также вывешены в конференц-зале и трибуне. 

"Основательно подготовились к приезду "Ростова". Добро пожаловать!" - говорится в сообщении "Локо".

Напомним, что в одном из матчей этого сезона болельщик "Ростова" принес на стадион ковер на домашний матч. В итоге ковер стал популярен, был подарен клубу. Кроме того, "Ростов" выпустил комплект формы в расцветке ковра.

Матч "Локомотив" - "Ростов" состоится сегодня, 19 октября, и начнется в 20.30 мск.

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