Ковтун: "Неймар позорит футбол"
Известный в прошлом футболист Юрий Ковтун раскритиковал форварда сборной Бразилии Неймара.
"У Неймара такие эпизоды случаются постоянно. Это уже начинает нервировать. Он, что не понимает, что против него будут играть жестко, на грани фола? Нужно сдерживать свои эмоции, а не делать как он. Возможно, у него - низкий болевой порог. Но футбол - контактная игра, он ведь должен это понимать. Я не увидел злого умысла в действии мексиканца. Не думаю, что он сделал это специально. Мексиканцы всегда пребывают в состоянии борьбы. Неймар по большей части придумал страдания.
Он постоянно играет на публику и показывает свою значимость. Эти отдельные моменты его совершенно не красят. Такие действия топовых игроков позорят футбол. Такое не так часто можно увидеть на турнире, который сейчас проходит. Возможно, кто-то ему подскажет, что надо измениться. Иначе это может сыграть с ним злую шутку в важном матче", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.
Напомним, мексиканские фанаты потроллили Неймара. | soccernews.ru
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