Коза-оракул предсказала победителя ЧМ-2018

Российская коза-оракул по кличке Забияка предсказала победителя Чемпионата Мира 2018 года.

Животное выбирало между сборными России, Франции, Аргентины, Бразилии, Бельгии и Германии, отдав в итоге предпочтение бельгийцам.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 "красные дьяволы" сыграют с Англией, Панамой и Тунисом.

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