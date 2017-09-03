Козак: "У сборной Англии большое будущее"



Главный тренер сборной Словакии Ян Козак похвалил сборную Англии, с которой его команда проведет матч отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

"Сборная Англии восхищает меня. У нее впереди большое будущее. Англичане располагают талантливыми игроками, которые сейчас набираются опыта. Думаю, что сборная Англии это будущее футбола. Им не хватает хорошего плеймейкера, но у них все равно отличный состав", – приводит слова Козака ESPN.

Напомним, что после семи туров Англия имеет в своем активе 17 очков и лидирует в своей группе.

Матч Англия - Словакия состоится 4 сентября.

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