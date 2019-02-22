Козел отпущения: экс-звезда "МЮ" поделился мнением о ситуации с Бэйлом в "Реале"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов прокомментировал ситуацию с форвардом "Реала" Гаретом Бэйлом.
"Когда в "Реале" дела идут неважно, то Бэйла винят в этом. Я считаю, что такое отношение несправедливо. Достаточно посмотреть статистику, он забил 12 мячей в 30 матчах этого сезона. Он играет на своем уровне, но почему-то является козлом отпущения. Если футболист не чувствует, что его ценят, то он уходит.
Возвращение Бэйла в "Тоттенхэм"? Это вопрос суммы трансфера. Не думаю, что "Тоттенхэм" сможет позволить себе заплатить за игрока более 100 миллионов евро. Но я считаю, что Бэйл является игроком топ-класса, который сможет заиграть в любом клубе Премьер-лиги. Было бы здорово, если бы он вновь стал играть в АПЛ", - приводит слова Бербатова AS.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать Бэйла за 147 миллионов евро, но затем появилось опровержение этой информации.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за королевский клуб 30 матчей, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Реал" определился с будущим Бэйла. | http://soccernews.ru
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