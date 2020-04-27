Козлов: "При Карпине легионеры на тренировках "Спартака" страдали фигнёй"
Воспитанник московского "Спартака", а ныне форвард ереванского "Арарата" Александр Козлов рассказал о том, как проходили тренировки "красно-белых", когда команду возглавлял Валерий Карпин.
"Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались – фигнёй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против – красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться? Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже", - заявил Козлов.
27-летний нападающий выступал за "красно-белых" до 2016 года, сыграл 28 матчей и забил 1 гол.
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