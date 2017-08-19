КПР – "Халл" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура Чемпионшипа между КПР и "Халлом".
Не пропустите: "Халл" Слуцкого на выезде уступил КПР. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|3
|9
|2
|Вулверхэмптон
|3
|9
|3
|Ипсвич Таун
|3
|9
|4
|Мидлсбро
|3
|6
|5
|Ноттингем Форест
|3
|6
|6
|Шеффилд Юнайтед
|4
|6
|7
|Сандерленд
|3
|5
|8
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|9
|Халл Сити
|3
|4
|10
|Бристол Сити
|3
|4
|11
|Норвич Сити
|3
|4
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|4
|13
|Престон Норт Энд
|3
|4
|14
|Бирмингем Сити
|4
|4
|15
|Рединг
|3
|4
|16
|Дерби Каунти
|3
|4
|17
|Фулхэм
|3
|3
|18
|Барнсли
|4
|3
|19
|Бертон Альбион
|4
|3
|20
|Болтон Уондерерс
|3
|2
|21
|Шеффилд Уэнсдэй
|3
|2
|22
|Брентфорд
|3
|1
|23
|Миллуол
|3
|1
|24
|Астон Вилла
|3
|1