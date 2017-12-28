КПР расстался с Кокером, который отказался перейти в "Локомотив"

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КПР расстался с Кокером, который отказался перейти в "Локомотив"

Защитник "Куинз Парк Рейнджерс" Стивен Кокер расторг контракт с клубом, сообщает официальный твиттер лондонцев.

Таким образом футболист стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Его новым клубом может стать "Селтик".

25-летний Кокер выступал за КПР с 2014 года, провел за клуб 52 матча и забил 3 гола.

Стоит отметить, что прошлой зимой Кокер отказался переходить в "Локомотив".

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