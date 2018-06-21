Крах "альбиселесте": Хорватия бьет Аргентину с крупным счетом

Для фаворита группы "D" сборной Аргентины матч второго тура становился едва ли не ключевым на первом этапе Кубка Мира. Разумеется, не от хорошей жизни. А все потому, что на старте чемпионата "альбиселесте" не смогли переиграть сборную Исландии (1:1), загнав себя в преддверии поединка с хорватами в непростое положение.

Команда Златко Далича, в отличие от аргентинцев, начала путь на мундиале с победы над сборной Нигерии. Но даже не это главное! Хорваты показали сильную командную игру, нацеленность на результат, чего не хватало Месси и Ко в противостоянии с островитянами. В общем, сборной Аргентины нужно было кардинально что-то менять в своей игре, чтобы добыть первую викторию в игре с крепкими хорватами.

Победа больше нужна была южноамериканцам, однако у аргентинцев снова возникли проблемы в организации атак на старте поединка. Что-то более-менее внятное у ворот европейцев "альбиселесте" соорудили ближе к исходу четверти часа игры, когда сначала Месси едва не вышел к воротам, а затем Меса прицельно пробивал с 13 метров, но удар накрыл защитник "клетчатых".

А вот хорваты уже в дебюте встречи успели отметиться голевым эпизодом. После банального выноса вперед, Перишич подхватил мяч, набрал скорость левее центра, срезал угол, вошел в штрафную и пробил низом в дальнюю "шестерку", но кипер аргентинцев в падении потянул снаряд.

Впрочем, в середине тайма сборная Аргентины все-таки создала голевой момент, и даже не один. Первый возник, прямо скажем, случайно, но, тем не менее… Акунья выполнял подачу с левого фланга, но закрутил мяч так, что сфера просвистела над головой Субашича и буквально "облизала" перекладину, уйдя за пределы поля.

А вскоре хорваты на ровном месте придумали голевой эпизод у своих ворот. Акунья добежал до конца, запрессинговал защитника и вратаря. Мяч отскочил и после рикошета от ноги Ловрена вылетел на Переса. Тот пробивал с 13 метров, но не попал в левую "шестерку" ворот, которые никто не защищал.

Плата за расточительство могла настигнуть быстро. Буквально в ближайшей атаке "клетчатых" Врсалько получил пас на правой бровке и вырезал отличный навес на левый угол вратарской. В офсайде был Ребич, но из глубины выбегал Манджукич, который и пробил в падении головой с 6 метров – немного мимо цели.

А под самый занавес тайма шикарный шанс отличиться имел Ребич. Модрич в центре принял снаряд и моментально перевел левее к чужой штрафной на Ребича. Анте мог вываливаться один на один, но толком не остановил сферу, стал уходить вправо, а когда его накрыли, то пробил метров с 23 по воротам, но слишком высоко.

Была надежда у болельщиков сборной Аргентины, торсиду которой возглавлял на трибунах "Нижнего Новгорода" сам Диего Марадона, что перерыв пойдет на пользу команде, что найдет нужные слова в раздевалке Сампаоли, что включиться наконец Месси и поведет партнеров забивать. Но ничего подобного не произошло. Игроки "альбиселесте" по-прежнему не знали, что им делать с мячом.

А на 53-й минуте случился, как оказалось, ключевой эпизод матча. Голкипер аргентинцев Кабальеро получил пас назад от партнера, но вместо выноса заигрался и, пытаясь разрядить ситуацию, подбил мяч точно на Ребича, который стоял перед ним в трех метрах. Анте поймал мяч в воздухе и с правой с разворота уложил снаряд под перекладину – 0:1. Да, было с чего схватиться за голову…

Пропущенный гол явно выбил из колеи команду Сампаоли, которая и без того испытывала большие трудности в организации атак. Соперник же аргентинцев играл играючись, едва ли не в каждой контратаке стараясь уколоть "альбиселесте" побольнее.

В середине тайма Аргентина все же создала единственный и самый реальный шанс забить гол. Игуаин убежал на левый край чужой штрафной и прострелил на ближний угол вратарской. Меса бил с левой низом, но плохо, поэтому Субашич отбил. Но тут же Меса покатил снаряд на Месси, который с метра уже расстреливал ворота, но тоже пнул сферу в ноги Даниела. А там уже Ракитич вынес снаряд за лицевую.

Все остальные действия аргентинцев, направленные на организации голевых моментов, носили хаотичный характер. Что на самом деле удивляло, ведь те же хорваты создавали выпады не напрягаясь. Поэтому когда на 80-й минуте Модрич удвоил результат, для Аргентины было все кончено в этом матче.

А голевая атака хорватов развивалась так: Брозович в центре поля перехватил мяч и отправил снаряд вперед на Модрича. Лука искал момент для удара. Сначала не подстроился, переложил под правую и сильно выстрелил с 22 метров по центру аккурат в притирку со штангой – 0:2. Вроде как и видел момент Кабальеро, но то ли ворота потерял, то ли еще что, но не вытащил. Шикарный удар удался игроку мадридского "Реала"!

После этого счет мог вырасти только в сторону "клетчатых". На 86-й минуте Ракитич заработал штрафной и сам же с правой с 22 метров по центру обкрутил "стенку" и уложил мяч практически в девятку, но по перекладине ударился что есть силы снаряд.

А в компенсированное время, когда Аргентина уже ходила по полю пешком, втроем на шестерых убежали хорваты, но этого хватило, чтобы оформить разгром. Ракитич пробил с правой с 15 метров, но Кабальеро отбил в сторону. Ковачич подхватил сферу, жадничать не стал и выложил снаряд обратно на Ивана. Тот оказался перед пустыми воротам и с 8 метров спокойно пробил мимо защитника в левый угол – 0:3.

Хорватия при любых раскладах выходит в 1/8 финала, и очень близка к тому, чтобы финишировать на первом месте. А вот Месси и Ко могут оказаться в пролете и досрочно закончить выступление на чемпионате мира. Шансы "альбиселесте" на выход в плей-офф честно говоря мизерные.

Аргентина – Хорватия – 0:3

Голы: Ребич, 53 – 0:1. Модрич, 80 – 0:2. Ракитич, 90+1 – 0:3.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Отаменди, Тальяфико, Сальвио (Павон, 56), Маскерано, Перес (Дибала, 68), Акунья, Меса, Месси, Агуэро (Игуаин, 54).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+2), Ребич (Крамарич, 57).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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