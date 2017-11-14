Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира

Сборная Италии после игры в Стокгольме находилась на волоске, провал был очень близок, сборная могла впервые с 1958 года пропустить чемпионат мира. Итальянцы невзрачно выглядели на групповом этапе, а затем получили самого сильного соперника из возможных в стыках. Швеция забила один гол у себя дома и застегнулась на все пуговицы, окопавшись у своих ворот. Именно так скандинавы собирались играть и в Милане.

С первых минут матча Италия забрала мяч под свой контроль, а Швеция прогнозируемо отошла назад. В начале встречи обе команды часто ошибались и нарушали правила, темп игры был невысоким. Хозяева поля были очень заведены, боролись на каждом участке поля, периодически взрываясь, нагнетая обстановку у ворот Ольсена. Шведы отвечали лишь в начале игры, они дважды претендовали на пенальти, когда мяч попадал в руку Барцальи в штрафной Италии, но арбитр одиннадцатиметровый решил не назначать.

Италия имела несколько хороших моментов ближе к концу тайма. Мог забивать Кандрева, к которому мяч отскочил после прострела от Иммобиле, но Антонио из убойной позиции пробил выше ворот. Следом уже Чиро оторвался от Гранквиста, принял мяч в штрафной и прошил Ольсена, игровой снаряд катился в ворота, однако защитник "Краснодара" успел вынести "круглого" с ленточки. Также можно отметить выстрел с острого угла от Флоренци – вратарь Швеции справился с выстрелом итальянского полузащитника.

Во втором тайме картина не изменилась, Швеция играла на отбой практически все время, было несколько контратак, но в завершающей стадии форварды гостей действовали робко и нерешительно, они могли забить гол, который бы разрушил все надежды Италии, но, видимо, решили сохранить интригу.

Италия проводила все время в атаке, подключались в игровых эпизодах даже центральные защитники, не говоря уже о стандартах. Из моментов стоит выделить удар в падении от Флоренци и выстрел в касание от Иммобиле – оба игрока в створ не попали, хотя было опасно. Мог случиться и гол в свои ворота, от головы Лустига мяч летел в "девятку", но Ольсен продемонстрировал свою реакцию и спас команду.

В концовке Италия сбилась на навал, хозяева использовали только навесы, шведы же стояли всей командой у своих ворот и отбивались. Несколько моментов упустил Пароло, хорошо бил вышедший на замену Эль-Шаарави, на два угловых прибегал Буффон, но все было тщетно. Джиджи не поедет на свой шестой чемпионат мира, "Скуадра Адзурра" провалила квалификацию, и будет смотреть чемпионат мира по телевизору, итальянскому футболу срочно требуется перезагрузка.

Италия – Швеция 0:0

Италия: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Дармиан (Эль-Шаарави, 62), Пароло, Жоржиньо, Флоренци, Кандрева (Бернардески, 74), Иммобиле, Габбьяддини (Белотти, 62).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Форсберг, Ларссон, Классон (Роден, 70), Йоханссон (Свенссон, 19), Берг, Тойвонен (Телин, 53).

Вячеслав Горбачев

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